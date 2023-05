Formel-1-Liveticker: Sind Red Bulls Gegner einfach zu schlecht?

Krack warnt: So langsam ist Ferrari gar nicht!

Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass Ferrari in der WM nur auf P4 liegt. Doch Mike Krack betont: "Wir dürfen auch nicht vergessen, dass sie immer schnell waren, vom ersten Rennen an. Aber sie hatten immer Probleme."



"Charles [Leclerc] lag in Bahrain auf P3, als er ausgeschieden ist. Und wir haben davon profitiert. Und in Dschidda gab es eine [Grid-]Strafe. In Australien gab es den Zwischenfall in Kurve 1", zählt der Aston-Martin-Teamchef auf.



Ferrari sei eigentlich in jedem Rennen mit dabei gewesen, was sich aber häufig nicht im Endergebnis gezeigt habe. "Aber sie waren nie langsam", betont Krack, der Ferrari also noch lange nicht abschreiben möchte.



In der WM liegt die Scuderia aktuell 24 Zähler hinter Aston Martin.