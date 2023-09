Formel-1-Liveticker: Der Rennsonntag in Monza!

Leclerc: Wir waren beide an der Grenze

Auch der Monegasse hat sich bei Sky zum Duell mit seinem Teamkollegen geäußert und erklärt: "Carlos war beim Verteidigen an der Grenze, aber auch ich war beim Attackieren an der Grenze."



"Es bedeutet beiden von uns so viel, hier in Monza auf dem Podium zu stehen, von daher haben wir 110 Prozent gegeben. Gleichzeitig haben wir die Verantwortung, ein rotes Auto auf dem Podium zu haben, sonst wären die Tifosi sehr sauer auf uns gewesen", weiß er.



"Es war ganz oft eng. Es gab so viele schwierige Moment. Wir sind beide beim Anbremsen etwas zu viel rübergefahren, aber ich beschwere mich nicht. Das liebe ich am Rennsport, das Adrenalin, das man spürt, wenn man kämpft", betont er.



"Das erinnert mich an unsere Karttage, wo wir am Limit waren. Wir konnten einander folgen, denn mit dem DRS konnten wir heute nah aneinander bleiben. Es war am Limit, aber mir hat das Spaß gemacht", so Leclerc.