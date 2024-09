Formel-1-Liveticker: Lässt sich Verstappen im Titelkampf ablenken?

Stella: Singapur kam uns entgegen

Mehr als 20 Sekunden Vorsprung hatte Norris gestern im Ziel, phasenweise lag er sogar noch weiter vor dem Rest der Welt. Doch Andrea Stella betont, dass das bis zum Saisonende nicht auf jeder Strecke so sein werde.



"Wenn ich mir frühere Rennen anschaue, scheinen wir bei diesem hohen Abtriebsniveau immer sehr konkurrenzfähig zu sein", erinnert der Teamchef. Beispiele dafür seien zum Beispiel die Siege in Budapest und Zandvoort.



Das Auto an sich sei in Singapur also nicht besser als zuvor gewesen, es habe auf dieser Art von Strecke einfach schon immer gut funktioniert. Auf Kursen, auf denen man mit wenig Abtrieb fährt, sei man dagegen nicht so weit vorne.



Leicht wird es für Norris also nicht, Verstappen in der Fahrer-WM noch einzuholen. Der Weltmeister liegt noch immer mit 52 Zählern vorne, was bedeutet, dass Norris seit gestern nicht mehr aus eigener Kraft Weltmeister werden kann.