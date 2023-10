Formel-1-Liveticker: Ist Lando Norris zu selbstkritisch für mehr Erfolg?

Spa auch 2025 im Kalender?

Vom Abstellgleis wieder ganz sicher mit dabei? Wenn man die belgische Tageszeitung Het Laatste Nieuws so liest, dann ist das wohl für den Großen Preis von Belgien in Spa-Franchorchamps genau der Fall.



Nachdem vieles so aussah, als ob die Traditionsstrecke tatsächlich aus der Formel 1 verschwinden könnte, 2022 wurde noch eine Verlängerung für 2023 gerade so über die Ziellinie gebracht und auch 2024 wird man in Belgien fahren, vermutet wurde aber, dass dies nur passiert, da der Große Preis von Südafrika in Kyalami aus politischen Gründen nicht stattfinden kann.



Jetzt die komplette Kehrtwende, denn laut gut unterrichteten Quellen von Het Laatste Nieuws ist man drauf und dran, einen weiteren Vertrag bis 2025 zu schließen und so den Verbleib des Belgien-Grand-Prix über 2024 zu sichern. Der Ex-Ministerpräsident der wallonischen Region Belgiens, Melchior Wathelet, hat sich der Sache federführend angenommen und war in dieser Saison bereits in Silverstone vor Ort, um mit Stefano Domenicali und Liberty Media zu sprechen. Eine offizielle Bestätigung steht freilich noch aus, aber für alle Fans des Rennens in den Ardennen ist zumindest dieser kleine Hoffnungsschimmer ein Grund zur Freude.



Bei mir übrigens auch.