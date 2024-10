Formel-1-Liveticker: Ist Lando Norris zu zurückhaltend für die WM?

Martin Brundle: Was ist aus "let them race" geworden?

Martin Brundle hat in seiner Kolumne auf der Webseite von Sky Sports in Großbritannien die wichtigsten Szenen des Zweikampfes zwischen Lando Norris und Max Verstappen analysiert und sich erstmal gewundert, wie defensiv Norris am Start verteidigt hat:



"Norris wusste, dass er die innere Linie in der ersten Kurve verteidigen musste. Das hatte am Vortag auf dieser Linie gut funktioniert. Unerklärlicherweise ließ er auf der Innenseite immer noch ausreichend Platz und Verstappen verschwendete keine Zeit, um ihn zu nutzen."



In Runde 52 gab es in Kurve 12 die meist diskutierte Szene des Rennens, Verstappen blieb lange auf dem Gas, bremste spät in die Kurve rein, Norris wollte außen vorbei und ließ sich von Verstappen ein bisschen raustreiben, überholte dann neben der Strecke und bekam die Strafe. Brundle erklärt, wie es dazu kommen konnte:



"Ein Fahrer kann das System, indem er zum Beispiel beschleunigt und weit ausholt, austricksen und so sicherstellen, dass der überholende Fahrer auf der Innenseite bestraft wird, weil er ihm keinen „fairen und akzeptablen Abstand“ vom Scheitelpunkt bis zum Ausgang der Kurve lässt."



Er geht aber noch weiter und stellt eine wichtige Frage in den Augen vieler Fans:



"Ich weiß nicht, was aus dem „let-them-race“-Ansatz von vor einiger Zeit geworden ist, der einigermaßen gut funktioniert hat."



Brundle stellte in der Kolumne fest, dass es ein sehr komplexer Vorgang war und die Stewards auch ein bisschen Zeitdruck hatten, um eine schnelle Entscheidung zu treffen.