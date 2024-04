Formel-1-Liveticker: Ist Logan Sargeant "überfordert" mit der Formel 1?

Palmer: Kritik an Lando Norris ist "unfair"

Der Brite holte in China bereits sein 15. Podium in der Formel 1, konnte aber noch immer kein Rennen gewinnen. Ex-Formel-1-Pilot Jolyon Palmer stellt in seiner Kolumne für Formula1.com dennoch klar: "Für mich gehört Norris bereits zur Gruppe der Spitzenfahrer. "



"Lando wird dafür kritisiert, dass er noch kein Rennen gewonnen hat. Aber das ist unfair, denn er war bisher ein Opfer der Umstände", findet Palmer und erklärt: "Das Rennen 2021 in Sotschi war seine bisher größte Chance, aber ich mache Lando keinen Vorwurf, dass er in diesem Rennen verloren hat."



Damals lag Norris lange an der Spitze des Feldes, verlor die Führung aber schließlich, weil Regen einsetzte und er zu spät an die Box kam. Für Palmer steht fest: "Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich auch Norris in die Liste der [Formel-1-]Gewinner einreiht."



Vor allem seine Sprint-Pole bei schwierigen Bedingungen am Freitag in China habe ihn beeindruckt, so der ehemalige Renault-Pilot.