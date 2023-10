Formel-1-Liveticker: Ist Max Verstappen der beste Fahrer aller Zeiten?

Heute vor sieben Jahren ...

... hatte Lewis Hamilton einen der bekanntesten Motorschäden in der jüngeren Formel-1-Geschichte. Beim Großen Preis von Malaysia 2016 rauchte sein Mercedes-Motor in Führung liegend ab.



Am Ende des Jahres wurde Nico Rosberg Weltmeister - mit nur fünf Punkten Vorsprung auf Hamilton. Der Defekt in Sepang spielte beim Ausgang der Weltmeisterschaft am Ende also eine entscheidende Rolle.



Mehr dazu und weitere Vorfälle dieser Art gibt es in unserer Fotostrecke:

Foto: Motorsport Images

Malaysia-Grand-Prix 2016: Dümmer kann es für Lewis Hamilton kaum laufen. Souverän in Führung liegend ereilt den Mercedes-Star in Sepang ein Motorschaden. Später soll ihn das den WM-Titel im Kampf gegen seinen Teamkollegen Nico Rosberg kosten. Nach dem Finale in Abu Dhabi fehlen im lediglich fünf Punkte ...