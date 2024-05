Formel-1-Liveticker: Ist McLaren der Topfavorit in Monaco?

Topfavorit in Monaco?

Bei McLaren ist nach dem zweiten Platz von Lando Norris in Imola, aber auch aufgrund der gezeigten Aufholjagd am Ende des Rennens, der Optimismus ausgeprägter, dass man in Monaco eine gute Rolle spielen kann, wenn alles passt:



"Die Sache mit Monaco ist, dass es wirklich am äußersten Rand der Streckeneigenschaften liegt. Letztes Jahr, wenn ich mich nicht irre, war Alpine in Monaco super, und das ist Monaco - manchmal funktioniert das Auto sehr gut und die Fahrer sind gut drauf. Ich werde also im Moment kein Urteil fällen. Das Einzige, was wir tun können, ist, uns so gut wie möglich auf das Rennen vorzubereiten und das Auto entsprechend anzupassen. Wir werden in Monaco einige neue Teile verwenden, die für den maximalen Abtrieb ausgelegt sind, und hoffentlich werden sie uns helfen, im Kampf zu bleiben", sagte Teamchef Andrea Stella nach dem Rennen in Imola.



Auch Lando Norris war in der Pressekonferenz nach dem Rennen zuversichtlich und dankbar über die Arbeit des Teams und die Entwicklung, die McLaren gemacht hat:



"Ich denke, wir holen alles aus dem Auto heraus, was wir können, und wenn wir das tun, sind wir da. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. Das Team hat einen so guten Job gemacht, dass wir jetzt hier stehen. Viele Leute haben nicht erwartet, dass wir uns noch so stark verbessern und zu Red Bull aufschließen können."



Die Daten sind gut, das Momentum ist gut - ist McLaren der Topfavorit auf den Sieg in Monaco?