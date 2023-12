Formel-1-Liveticker: Ist McLaren in der Saison 2024 siegfähig?

Hamilton: Verstappen stand 2023 nie richtig unter Druck

Der Niederländer gewann 19 der 22 Saisonrennen. Und Lewis Hamilton glaubt nicht einmal, dass er sich dafür übermäßig anstrengen musste. "In Austin waren wir am dichtesten dran", blickt er auf die Saison 2023 zurück.



Doch selbst da habe Verstappen noch immer mindestens "ein oder zwei Zehntel" Vorsprung gehabt. "[Max] chillt meistens an der Spitze. Ich glaube nicht, dass er in diesem Jahr ins Schwitzen gekommen ist", so Hamilton.



"Selbst als wir ihn in Austin verfolgten, hat er nicht geschwitzt, glaube ich. Ich glaube, er konnte es einfach kontrollieren", zuckt der Rekordchampion die Schultern. "Letztendlich haben sie eine erstaunliche Leistung erbracht und haben es verdient", stellt er klar.



Er hofft aber natürlich, dass sich das 2024 ändern wird ...