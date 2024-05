Monaco-Sonntag in der Analyse: Erst großer Crash, dann große Langeweile

Piastri: Hatte nur eine echte Chance ...

Wir bleiben eben an der Spitze, wo Leclerc das Tempo fast das gesamte Rennen über kontrollierte. Nur einmal hatte Oscar Piastri laut eigener Aussage eine Chance, den Ferrari anzugreifen, weil der spätere Sieger zu diesem Zeitpunkt zu langsam war.



"Ich hatte einen Versuch, etwa nach zehn oder 15 Runden, in Kurve 8. Wir waren ziemlich langsam unterwegs. Ich glaube, an einem Punkt waren wir langsamer als die Formel 2. Wenn man so langsam fährt, hat man ein paar Möglichkeiten", so Piastri.



Gleichzeitig habe er gewusst, dass er nur eine Chance habe, denn anschließend wisse Leclerc, wo er sich vereidigen müsse. "Also schaffte ich es, in Kurve 7 in einer Runde sehr nah heranzukommen", berichtet Piastri.



Er habe in Kurve 8 versucht, sich neben den Ferrari zu setzen, "aber er reagierte gerade schnell genug, so dass ich wusste, dass meine Möglichkeiten danach sehr begrenzt sein würden", so Piastri.



In der Tat ergab sich später keine weitere Gelegenheit mehr.