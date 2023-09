Formel-1-Liveticker: Ist McLaren schon 2024 ein Titelkandidat?

Teamplayer Leclerc

Oft haben wir in den Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de oder im Formel-1-Podcast Starting Grid über Ferrari gelästert, weil keine Strategie zu erkennen war und wenn, dass irgendwas schiefgelaufen ist und es komplett nach hinten losging.



Nicht so in Singapur, denn da hat wirklich alles perfekt funktioniert. Man hat sich von Beginn an dazu entschieden, dass man Carlos Sainz nach seiner herausragenden Leistung in der Qualifikation unterstützen möchte und Charles Leclerc hat dafür den perfekten Teamplayer gegeben. Beim Start setzte er sich direkt vor George Russell, deutete schon noch den Angriff an, hörte dann aber auf die Anweisungen des Teams und war ein wichtiger Bestandteil des Sieges von Sainz.



Was er selbst zu seinem Rennen sagte, warum ein Siegangriff nie der Plan war und mehr lest ihr in der Story meines Kollegen Ruben Zimmermann.