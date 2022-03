Formel-1-Liveticker: Ist Mercedes wirklich so schlecht?

Haas Kandidat für eine Überraschung?

P8 und P10 gestern für Schumacher und Magnussen. Kann das US-Team heute wirklich um Q3 kämpfen? Der Däne spricht auf jeden Fall von einem "guten Start" und erklärt, dass vor allem auch die Longruns im Training "sehr ermutigend" gewesen seien.



"Das Auto fühlte sich sehr konstant an und die Zeiten waren wirklich stark", betont er, merkt jedoch auch an: "Zu diesem Zeitpunkt weiß ich noch immer nicht, wo alle stehen - besonders bei der Longrunpace." Es gehe "ziemlich hin und her, selbst zwischen Teamkollegen."



Das Grundgefühl sei vor dem Qualifying aber "gut", so Magnussen. Und nach der Saison 2021 wäre es für Haas ja bereits ein Erfolg, beide Autos in Q2 zu bringen. Q3 wäre aber natürlich ein absolutes Highlight für Schumacher und Co.!