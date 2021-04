04:06

Shovlin: Mercedes in keinem Bereich besser als Red Bull

"Ich würde sagen, dass wir im Vergleich zu ihnen keine echten Stärken haben", hält Mercedes-Mann Andrew Shovlin nach dem Saisonauftakt in Bahrain im Hinblick auf Red Bull fest. Er erinnert: "Über die Jahre hatten wir eine Menge [Stärken]. Wir konnten uns auf unseren Speed auf den Geraden verlassen und in High-Speed- oder Verbindungskurven."



In Bahrain habe man allerdings in all diesen Bereichen "nirgendwo" etwas gegenüber Red Bull gewinnen können - im Gegenteil. "Es gab einige Kurven, in denen sie uns im Qualifying eine Menge abgenommen haben. In den High-Speed-Kurven und auch in den Kurven 9/10 waren sie sehr stark", so Shovlin, dessen Fazit daher lautet: "Wir brauchen ein schnelleres Auto, ganz einfach."