Spa-Donnerstag in der Analyse: Piastri verspricht Norris Schützenhilfe

Verstappen: Simracing ist kein Problem

Helmut Marko hat kürzlich erklärt, dass Max Verstappen an Rennwochenenden in Zukunft spät in der Nacht nicht mehr an Simracing-Events teilnehmen wird. Der Weltmeister selbst betont jedoch, dass sich diese Rennen nicht auf seine Performance auswirken.



"Wir haben darüber gesprochen", bestätigt Verstappen, stellt aber auch klar: "Es ist nicht so, dass ich ein Verbot habe oder so. Ich schreibe ihnen auch nicht vor, was sie in ihrer Freizeit und an den Wochenenden tun, und das ist für mich dasselbe."



Die Diskussion komme jetzt nur auf, weil er in Budapest nicht gewonnen habe. "Aber zum Beispiel in Imola habe ich [das auch gemacht und] beide Rennen gewonnen. Ich mache das schon seit 2015", stellt Verstappen klar.



"Ich habe drei Weltmeisterschaften gewonnen und denke, ich weiß ziemlich genau, was ich kann und was nicht", so der Niederländer.