Formel-1-Liveticker: Ist Verstappen besser als Vettel?

Horner: Max besser als Sebastian?

Red Bull hatte mit Vettel und Verstappen zwei der erfolgreichsten Formel-1-Fahrer der vergangenen Jahre in seinen Reihen. Teamchef Christian Horner deutet an, dass Verstappen dabei sogar noch einmal eine Stufe besser sein könnte als Vettel.



"Es sind zwei sehr unterschiedliche Fahrer, zwei phänomenal erfolgreiche Fahrer", betont er. "Ich denke, dass Sebastian mit dem, was er in seiner Karriere erreicht hat, zu den größten und erfolgreichsten Fahrern in diesem Sport gehört."



"Aber ich denke, Max, was wir heute (in Mexiko; Anm.) und in diesem Jahr sehen, ist etwas ganz Besonderes. Ich glaube, dass seine Leistungen manchmal nicht so gewürdigt werden, wie sie es sollten. Denn ich denke, was wir in diesem Jahr gesehen haben, ist eine absolut herausragende Leistung."