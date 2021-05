02:18

Ferrari: Alles hängt von den Reifen ab

Bleiben wir mal im Verfolgerfeld. Zur Erinnerung: Aus den Top 10 starten Leclerc und die Mercedes- und Red-Bull-Piloten auf Medium, die anderen auf Soft. Ein Vorteil für Ferrari? "Wir haben unsere Autos gesplittet", erinnert Sportdirektor Laurent Mekies und erklärt, dass es auf ein Einstopprennen hinauslaufen werde. Die Frage sei also, wie lange der Soft am Anfang halte.



Die Fahrer auf Mediums würden also "sicher" einen besseren ersten Rennabschnitt haben - unter anderem also auch Leclerc. "Aber dann werden sie wahrscheinlich irgendwann den härteren Reifen aufziehen müssen", so Mekies. Und niemand wisse, wie langsam der im Vergleich zu den anderen Mischungen sei. Er rechnet damit, dass die McLarens, Ocon und Gasly die größten Gegner für die Scuderia sein werden.