Silverstone-Donnerstag in der Analyse: Keine Verstappen-Entschuldigung

Sargeant vor IndyCar-Wechsel?

Zumindest hat das Prema-Team, das 2025 neu in die Serie einsteigt, bestätigt, dass man aktuell mit dem Williams-Piloten spreche. "Wir kennen ihn bereits seit einer Weile", erinnert Teamchef Rene Rosin.



Denn Sargeant fuhr bereits 2020 in der Formel 3 für Prema - und gewann damals zwei Rennen und wurde Gesamtdritter. "Wir sprechen miteinander", bestätigt Rosin, der aber auch klarstellt, dass die Fahrerfrage aktuell keine Priorität habe.



"Ich habe mich darauf konzentriert, das Team in dem Stil aufzubauen, den wir alle wollen", so der Teamchef, der erklärt, dass es dann "in der zweiten Phase" um die Fahrer gehen werde. Aber da könnte Sargeant gute Karten haben.



Denn in der Formel 1 wird es für in 2025 wohl nicht mehr weitergehen.