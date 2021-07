11:08

Tracklimits: Hamiltons Bestzeit gestrichen

Insgesamt 17 Rundenzeiten wurden im zweiten Freien Training aufgrund der Tracklimits in den Kurven 9 und 10 gestrichen. Lewis Hamilton wäre sonst sogar Bestzeit gefahren. In 1:05.335 Minuten hat es der Brite um den Kurs geschafft, allerdings kam er in der letzten Kurve (T10) zu weit über die Randsteine raus. Er wäre um 0,077 Sekunden schneller gewesen als die Zeit von Max Verstappen.



Insgesamt elf Vergehen hat die FIA in Kurve 10 festgestellt, sechs in Kurve 9 am Nachmittag.