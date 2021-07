10:34

Ricciardo: Ein Jahr nicht zuhause

Das Coronavirus hat Auswirkungen auf uns alle. Besonders getroffen hat es Daniel Ricciardo, der mittlerweile seit über einem Jahr nicht mehr zuhause in Australien war. Am 1. Juni 2020 ist der McLaren-Pilot für die Fortsetzung der Formel-1-Saison 2020 weggelogen und seitdem nicht wieder zurückgekehrt.



"Ich vermisse meine Heimat, meine Familie und meine Freunde. Das zieht mich etwas runter", gibt er zu. Denn für andere Fahrer aus Europa ist es leichter, zurück in die Heimat zu gehen.



Er sagt aber auch, dass ihn das motiviert. Denn er weiß, was er zuhause alles verpasst und was er für seinen Formel-1-Traum aufgeben muss. "Ich denke mir dann: Dann sollte ich besser alles richtig machen. Ansonsten war alles umsonst", sagt er. "Das treibt mich an. Zu 100 Prozent."



Australien gilt im Umgang mit dem Reiseverkehr als besonders strikt. Derzeit steht im Raum, die Grenzen bis 2022 zu schließen. Daher steht auch das Rennen in Melbourne weiter stark auf der Kippe.