07:48

Glock: Hamilton zu 60 Prozent schuld am Unfall

War das Manöver von Lewis Hamilton in der ersten Rennrunde in Copse nun fair oder nicht? Wollen wir dazu doch gleich mal hören, was die 'Sky'-Experten Timo Glock und Ralf Schumacher zu der Kollision sagen. "Ich glaube, es gehören immer zwei dazu natürlich, wenn es zu so einem Unfall kommt. Ich sehe immer noch den größeren Teil bei Lewis Hamilton", legt sich der DTM-Pilot fest.



Denn: Hamilton hätte den Scheitelpunkt der Kurve besser treffen können. "Somit sehe ich das immer noch 60:40 gegen Lewis. Aber man kann es hin und her drehen, wie man will: Max Verstappen hätte ihm auch mehr Raum bieten können." Daher ist es für Glock auch ein Rennunfall, mit etwas mehr Schuld bei Hamilton.



Und er merkt an: "Es ist auch einfach keine typische Überholkurve." Dem Ex-Formel-1-Fahrer ist aufgefallen, dass Hamilton schon im Sprint versucht hatte, in Copse zu überholen, doch er steckte zurück. Danach hatte er keine Chance mehr auf die Pole. Diese zweite Chance am Sonntag wollte er sich wohl nicht entgehen lassen, so Glock.



Ist die 10-Sekunden-Strafe gerechtfertigt gewesen? "Wenn du am Red-Bull-Ring die ganzen Vorfälle siehst und dann den Unfall zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, dann sind zehn Sekunden in meinen Augen nicht die richtige Strafe. Da hätte es dann wenn schon eine härtere Strafe geben müssen."