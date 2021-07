05:58

Capito: Russell "eine sehr starke Persönlichkeit"

Valtteri Bottas hat schon in der Vergangenheit des Öfteren davon gesprochen, dass Gerüchte oder auch Verhandlungen über Verträge eine Ablenkung und "nicht ideal" seien. Wie geht es George Russell damit, dass er andauernd auf seine Zukunft angesprochen wird? "Ich glaube, er ist sehr entspannt", meinte Teamchef Jost Capito am Rande des Frankreich-Wochenendes.



Der Deutsche glaubt nicht, dass der Brite durch die Spekulationen abgelenkt wird. "Er ist eine sehr starke Persönlichkeit. Er weiß, wo er steht und kennt seine Fähigkeiten, und seine Leistung." Ganz im Gegenteil sei Russell zufrieden mit Williams. Zwar sei die Performance des Autos noch nicht da, wo sie sein sollte. Aber: "Er sieht, dass das Team sich vorwärts bewegt."



Was die Fahrersituation in seinem Team angeht, ist Capito ebenso wenig beunruhigt. Denn: Williams scheint das Team zu sein, "zu dem die Fahrer gehen wollen", wenn er sich seine Kontakte in letzter Zeit so ansehe. "Ich denke, Williams wird in den kommenden Monaten für die Fahrer immer attraktiver werden. Deshalb haben wir auch keine Eile."