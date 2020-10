04:42

Wolff: Lage wird wegen Corona "komplizierter"

Auch der Mercedes-Teamchef erklärt, dass die Corona-Situation aktuell "komplizierter" werde. Gleichzeitig erklärt er aber auch, dass die Formel 1 ihre Sache bislang sehr gut gemacht habe. Man sei in einer Blase unterwegs und habe bisher "sehr, sehr wenige" positive Fälle gehabt. Er betont: "Wir bringen niemanden in Gefahr, weil wir in unserem eigenen Mikrokosmos leben."



Doch gleichzeitig weiß Wolff: "Aber man kann den Fakt nicht ignorieren, dass die Zahlen steigen. Es könnte bis zu einem Punkt gehen, an dem einige Länder ihre Grenzen schließen. Das würde die Formel 1 natürlich beeinträchtigen." Aktuell gehe man aber noch davon aus, dass man die Saison wie geplant beenden könne. Es sei aber natürlich nicht absehbar, was in den kommenden Wochen passiere.