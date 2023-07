Formel-1-Liveticker: Kann jemand Max Verstappen in Spielberg stoppen?

Keine Punkte, aber keine Enttäuschung

Für Alexander Albon und Williams hat es in Spielberg nicht zur nächsten Sensation gereicht. Albon wurde Elfter, sein Teamkollege Logan Sargeant starker 13., er hatte an diesem Wochenende auch das Update am Auto, das Albon bereits in Kanada bekommen hatte.



Trotzdem ist Albon nicht enttäuscht, sieht weiter Fortschritte:



"Ich bin nicht enttäuscht über das Rennen heute. Ich denke, das ist normal, wenn die Top-4-Teams und die Top-8-Autos auf diesen Plätzen liegen, so dass nur noch zwei Punkte zu holen sind. Lando hatte ein großartiges Rennen, ebenso wie Pierre, also waren das die verbleibenden Punkte, und wir waren die nächstbesten. Es war ein starkes Wochenende für uns, unser schlechtestes Ergebnis war Platz 13, wobei wir die meiste Zeit auf Platz sieben lagen. Wenn man so darüber nachdenkt, ist es zwar frustrierend, aber es zeigt, dass wir einen Schritt nach vorn machen."



"Offensichtlich lag uns diese Strecke, und wir hatten ein besseres Ergebnis erwartet. Das ist zwar etwas enttäuschend, aber es war trotzdem ein tolles Rennen und eine gute Umsetzung. Ich denke, wir haben einen guten Job gemacht, und da Logan ein großartiges Rennen fuhr, zeigt das, dass wir Fortschritte gemacht haben", fand Albon auch ein paar anerkennende Worte für die Leistung von Sargeant.



Auch der US-Amerikaner war sehr erleichtert über diese Performance und will direkt in Silverstone daran anknüpfen:



"In letzter Zeit war es schwer, deshalb ist es toll, die Fortschritte zu sehen, die wir heute gemacht haben. Wenn ich mich nicht gut qualifiziere, habe ich am Sonntag noch viel Arbeit vor mir. Ein gutes Rennen zu haben, ist also ein schöner Schritt nach vorn. Das heutige Rennen hat gezeigt, wozu wir in der Lage sind, und ich habe das Gefühl, dass wir uns endlich in die richtige Richtung bewegen."



"Wir haben eine Reihe von Europarennen, mit denen ich vertraut bin, und ich hoffe, dass dies der Anfang von etwas Gutem für uns ist. Nächstes Wochenende fahren wir auf meiner Lieblingsstrecke, aber es ist auch eine schwierige Strecke mit vielen Hochgeschwindigkeitskurven, auf die ich mich konzentrieren muss", sagte der Mann mit der Nummer zwei auf dem Auto nach dem Rennen in der Medienrunde.