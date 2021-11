08:36

Brivio: Keine Rückkehr zu Suzuki

Im Zusammenhang mit einem möglichen Abschied von Davide Brivio von Alpine wurde darüber spekuliert, dass der Italiener zu Suzuki in die MotoGP zurückkehren könnte. Dem haben die Japaner nun eine Absage erteilt. MotoGP-Projektleiter Shinichi Sahara hat in einer PK nämlich erklärt, dass es 2022 einen "neuen Teammanager" geben werde.



Dieser werde aber nicht Brivio sein. "Davide ist noch immer ein guter Freund von mir. Manchmal telefonieren wir, selbst an den Rennwochenenden. Ich wünsche ihm erfolgreiche Jahre in der Formel 1, und ich hoffe, dass wir in Zukunft wieder im gleichen Team mit Davide arbeiten werden", so Sahara. 2022 werde das aber nicht passieren.



Das heißt im Umkehrschluss aber natürlich nicht automatisch, dass Brivio nun doch bei Alpine bleiben wird ...