Formel-1-Liveticker: Kehrt der Name Sauber in die Formel 1 zurück?

Wie geht es weiter?

Audi wird 2026 einsteigen. Das klingt zwar nach einer Menge Zeit, aber so etwas gibt es in der Formel 1 nicht. Audi hat die Roadmap verkündet, wie es in den kommenden Jahren aussehen soll.



2023 soll der Ausbau des Standorts in Neuburg in Bezug auf Personal, Gebäude und technische Infrastruktur weitestgehend stehen. Erste Testfahrten mit der für das 2026er-Reglement entwickelten Power-Unit in einem Formel-1-Testauto sind für 2025 geplant.



Die Entwicklung der Power-Unit läuft am Standort der eigens gegründeten Audi Formula Racing GmbH in Neuburg an der Donau bereits auf vollen Touren. Mehr als 120 Mitarbeiter arbeiten bereits an dem Projekt.



Während die Antriebseinheit im Motorsport-Kompetenzzentrum von Audi entsteht, wird Sauber am Standort in Hinwil (Schweiz) das Einsatzfahrzeug entwickeln und fertigen. Sauber wird auch für die Planung und Durchführung der Renneinsätze zuständig sein - so wie bisher eigentlich.