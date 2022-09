Formel-1-Liveticker: Kein deutscher Fahrer in FT1 in Monza dabei

Wie der F1-Kalender 2023 aussehen könnte

Nachdem man zuletzt verkündete, dass die Formel 1 auch 2023 in Spa fahren wird, zeichnet sich der Kalender für die kommende Saison immer deutlicher ab. Die Kollegen von 'F1-Insider' haben nun einen ersten Entwurf vorliegen.



So soll die Saison 24 Rennen umfassen, am 5. März in Bahrain beginnen und am 26. November in Abu Dhabi enden. Heißt: Auch im kommenden Jahr scheint nach aktuellem Stand wieder ein Saisonende vor der Weihnachtszeit geplant zu sein.



Auch eine Sommerpause im August ist wieder vorgesehen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass die Formel 1 nicht drum herumkommt, auch 2023 wieder zwei Triple-Header mit jeweils drei Rennen in Folge auszutragen.



Allerdings könnte sich der Entwurf noch ändern. Vor allem das Rennen in China ist aktuell noch ein Wackelkandidat. So sieht der komplette Entwurf laut 'F1-Insider' aus:



05. März: Bahrain (Sachir)

19. März: Saudi-Arabien (Dschidda)

02. April: Australien (Melbourne)

16. April: China (Schanghai)

30. April: Aserbaidschan (Baku)

07. Mai: Miami

21. Mai: Emilia-Romagna (Imola)

28. Mai: Monaco (Monte Carlo)

04. Juni: Spanien (Barcelona)

18. Juni: Kanada (Montreal)

02. Juli: Österreich (Spielberg)

09. Juli: Großbritannien (Silverstone)

23. Juli: Belgien (Spa)

30. Juli: Ungarn (Budapest)

27. August: Niederlande (Zandvoort)

03. September: Italien (Monza)

17. September: Singapur

24. September: Japan (Suzuka)

08. Oktober: Katar (Doha)

22. Oktober: USA (Austin)

29. Oktober: Mexiko (Mexiko-Stadt)

05. November: Brasilien (Sao Paulo)

18. November: Las Vegas*

26. November: Abu Dhabi



*Das Rennen in Las Vegas wird an einem Samstag ausgetragen