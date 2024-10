Formel-1-Liveticker: Kein Problem zwischen Hamilton und Mercedes

Palmer: Colapinto die größte Überraschung

Wir haben ja vorhin schon über das Lob gesprochen, das Franco Colapinto in der Formel 1 bislang bekommen hat. Auch Experte Jolyon Palmer erklärt in seiner Kolumne für F1.com, man könne den Argentinier gar nicht genug loben.



"Insgesamt kann ich gar nicht genug betonen, wie beeindruckend dieser Start in drei Rennen für einen Fahrer war, von dem niemand erwartet hatte, dass er in diesem Jahr überhaupt in der Formel 1 fährt", so Palmer.



"Ich glaube, ich habe noch nie jemanden gesehen, der mich mit seinen frühen Leistungen so sehr überrascht hat wie Colapinto, und die Logik sagt, dass dies seine Zukunft in diesem Sport sichern muss", betont er.



Gleichzeitig weiß er aber auch, dass diese Leistungen für Colapinto im Hinblick auf 2025 zu spät kommen könnten. Denn fast alle Cockpits für das kommende Jahr sind bereits vergeben.



Palmer hofft daher: "Selbst wenn er im nächsten Jahr ein Jahr an der Seitenlinie stehen sollte, wird sich in der Zukunft sicher ein Platz für ihn auftun, wenn er den Rest des Jahres 2024 so weitermacht wie bisher."