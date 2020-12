04:20

Pech für Perez

In Bahrain hat er sensationell gewonnen, an diesem Wochenende muss er von ganz hinten starten. Hintergrund: Perez braucht einen neuen Motor. Weil er bereits am erlaubten Maximum angekommen war, bedeutet der Wechsel eine Rückversetzung in der Startaufstellung. Pech für ihn, aber andererseits hat er in Bahrain ja auch nach einer Aufholjagd vom letzten Platz gewonnen ...



Auch Kevin Magnussen braucht einen neuen Motor und muss damit neben Perez aus der letzten Reihe starten.