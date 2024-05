Formel-1-Liveticker: Wer ist Favorit in Monaco?

Marko: Fokus liegt weiter auf Leclerc

Red Bull verpasste in FT1 mit beiden Autos die Top 10, und Helmut Marko verrät im ORF, man sei mit den gleichen Reifen (Mediums) und ähnlich viel Benzin wie Leclerc gefahren. "Der nimmt uns in Sektor 1 zu viel ab", betont er.



"Das Auto ist momentan zu unruhig. Aber es schaut von der Optik schlechter aus als es ist. Das Auto springt zu viel, und es fehlt in gewissen Kurven Grip an der Vorderachse", berichtet er.



"Das eine kann mit dem anderen zusammenhängen", erklärt er und betont im Hinblick auf die Zeitenliste: "Für uns ist nur die Leclerc-Zeit alarmierend. Die anderen [vorne] sind mit dem weichen Reifen gefahren".



Immerhin: "Es ist beruhigend, dass wir es nur in einer Kurve so verlieren", so Marko, der hofft, dass man das korrigieren kann.