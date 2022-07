Formel-1-Liveticker: Kippen die Teams die Porpoising-Maßnahmen der FIA?

Vettel freut sich auf Österreich

Auch Sebastian Vettel freut sich auf das anstehende Rennen in Spielberg: "Das ist eine wirklich unbarmherzige Strecke - wenn man von der Straße abkommt, wird man schnell bestraft", sagt er. "Aber das macht es spaßig, weil man immer wieder getestet wird."



"Die Randsteine sind sehr aggressiv - und mit diesen Ground-Effect-Autos müssen wir definitiv besonders vorsichtig sein - aber ich hoffe, dass wir an diesem Wochenende konkurrenzfähiger sein werden", so, der Deutsche, der zuletzt in Silverstone als Neunter zwei Punkte holen konnte.



"Der Sprint verleiht dem Wochenende eine weitere Dimension und die Rennen hier sind in der Regel sehr ereignisreich. Ich freue mich also auf zwei Rennen!"