Formel-1-Liveticker: Knackt Verstappen in Zandvoort den Vettel-Rekord?

Wann kann Verstappen frühestens Meister werden?

Die Frage ist im Grunde eigentlich nicht mehr ob, sondern nur wann Verstappen in diesem Jahr seinen dritten WM-Titel feiert. Doch wann könnte das frühestens sein? Ein bisschen müssen wir noch warten.



125 Punkte Vorsprung hat der Niederländer aktuell auf Sergio Perez, 284 Punkte können noch geholt werden. Im Bestfall reist er mit 151 Punkten Vorsprung aus seinem Heimspiel ab, doch weil dann noch 258 Punkte vergeben werden, kann er an diesem Wochenende nicht Weltmeister werden, genauso wenig wie in Monza und Singapur, wo ihm drei Punkte fehlen könnten.



Frühestens in Suzuka wäre der Titel also möglich, wo er auch im vergangenen Jahr Weltmeister wurde. Doch war Verstappen nicht deutlich dominanter als im Vorjahr, wo Ferrari zu Saisonbeginn am schnellsten war?



Stimmt, allerdings ist Suzuka 2023 das 16. Saisonrennen, im Vorjahr war es bereits das 18. Rennen. Zudem gibt es in diesem Jahr noch drei Sprintevents nach Japan, 2022 war es nur einer, was auch noch einmal mehr Punkte in den Umlauf bringt.



Verstappens Weg bei bestmöglichen Ergebnissen

Aktuell: 125 Punke Vorsprung bei 284 zu vergebenen

Zandvoort: 151 Punkte Vorsprung bei 258 zu vergebenen

Monza: 177 Punkte Vorsprung bei 232 zu vergebenen

Singapur: 203 Punkte Vorsprung bei 206 zu vergebenen

Suzuka: 229 Punkte Vorsprung bei 180 zu vergebenen - Weltmeister!