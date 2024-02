Formel-1-Liveticker: Kommt 2024 der Piastri-Durchbruch?

We Race As One?

Erinnert ihr euch noch an die Kampagne "We Race As One", in der die Formel 1 für Vielfalt und gegen Diskriminierung und Menschenfeindlichkeit geworben hat?



In Bahrain gab es im Rahmen der Testfahrten nun einen unschönen Vorfall, der untersucht wird. So wurden offenbar einige Teammitglieder der Formel 1 angewiesen, die Regenbogenflaggen, ein Symbol der LGBTQ+-Community, von ihren Rucksäcken zu entfernen.



Wie die Formel 1 darauf reagiert und auch die Streckenbetreiber in Bahrain sich geäußert haben, lest ihr im Artikel von Juliane Ziegengeist.