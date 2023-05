Formel-1-Liveticker: Ist Sergio Perez ein Kandidat für den WM-Titel?

Alfa Romeo: Hatten einfach keine Pace

Bei den Schweizern ging gestern und eigentlich am gesamten Wochenende gar nichts. Viele Fans fragen sich, ob die Berührung, die Bottas gestern in der ersten Runde hatte, dafür sorgte, dass der Finne keine Performance hatte.



Chefingenieur Xevi Pujolar betont jedoch: "Wir hatten kleine Schäden, aber nichts Offensichtliches, was die Leistung beeinträchtigt hätte. Die Leistung im Rennen war bei beiden Autos nicht gut, aber das hatte nichts mit dem Zwischenfall in Runde eins zu tun."



"Ich denke, es fehlte uns an Grip, und das hat sich auf unsere Pace ausgewirkt", erklärt er und ergänzt: "Das ist etwas, woran wir jetzt als Team arbeiten. Es sieht so aus, als ob sich alle Konkurrenten verbessern." Darauf müsse man in Miami reagieren.



"Alle Lücken sind derzeit noch sehr klein, also ist noch nichts verloren und es ist noch am Anfang der Saison. Aber wir müssen uns als Team einfach in verschiedenen Bereichen verbessern", weiß Pujolar.



In der WM liegt Alfa Romeo noch an achter Stelle, in den vergangenen drei Rennen holte man aber lediglich zwei glückliche Zähler durch Zhou in Melbourne.