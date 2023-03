Formel-1-Liveticker: Konkurrenz laut Alonso näher an Red Bull dran

Verstappen: Was war am Ende los?

Der Niederländer klagte in den letzten Rennrunden über Vibrationen. "An einem Punkt fing ich wieder an, hinten diese Vibrationen an der Antriebswelle zu spüren", berichtet er. Da wurden böse Erinnerungen an das Qualifying wach.



"Das Team konnte [an den Daten] nichts sehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass etwas mit der Balance nicht stimmte, da die Vibrationen einsetzten", so der Weltmeister. Deswegen sei er danach etwas vom Gas gegangen.



"Ich habe also einmal nachgerechnet, und ich wäre nicht in der Lage gewesen, die Lücke [zu Perez] bis zum Ende zu schließen, da nur noch zehn Runden übrig waren", so Verstappen, der daher kein Risiko mehr eingehen wollte.



Helmut Marko berichtet bei 'Sky' derweil, dass die Probleme "nur bei Max" aufgetreten seien. Das hänge womöglich damit zusammen, dass dieser "härter" über die Randsteine als Perez gefahren sei.



Das ist aber nur eine Vermutung, eine offizielle Erklärung gibt es noch nicht.