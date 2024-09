Singapur in der Analyse: Muss der Norris-Sieg Red Bull "Angst machen"?

Alpine: Punkte in Singapur nicht möglich

Zugegeben: Über Alpine haben wir an diesem Wochenende kaum gesprochen. Das hat aber auch einfach damit zu tun, dass die Franzosen größtenteils im Niemandsland und unter dem Radar gefahren sind.



Am Ende waren es P13 und P17 für Ocon und Gasly. "Wir hatten einen guten Start in das heutige Rennen und konnten einige Positionen gut machen. Aber wir hatten nicht die Pace, um in die Punkte zu fahren", gesteht Ocon.



"Wir waren wir nicht in der Lage, mit den vor uns fahrenden Autos mitzuhalten. Wir haben das Beste aus dem herausgeholt, was wir hatten, aber ohne große Chancen, die wir nutzen konnten, waren wir nicht in der Lage, weiter nach vorne zu kommen", betont er.



Teamkollege Gasly ergänzt, es sei "ein sehr schwieriges und frustrierendes Rennen" gewesen. "Wir sind im Moment einfach nicht schnell und konkurrenzfähig genug", stellt der Franzose klar.



"Der Mangel an Tempo zwang uns dazu, andere Strategien auszuprobieren, in der Hoffnung, unser Endergebnis zu verbessern", so Gasly. Doch auch das klappte am Ende nicht.