Formel-1-Liveticker: Kritik an FIA: Gehen die Maßnahmen nicht weit genug?

02:17

Da sind wir wieder!

Hallo und herzlich willkommen zur einer neuen Ausgabe unseres Formel-1-Livetickers. Die Motoren stehen in dieser Woche still und leider steht die Königsklasse und der Motorsport insgesamt in diesen Tagen auch im Zeichen des Ukraine-Konflikts. Auch hier an dieser Stelle kommen wir nicht um das Thema herum, werden aber trotzdem versuchen, ein gutes Maß zwischen News und Unterhaltung zu bieten.



Ruben Zimmermann begleitet Dich auch heute wieder durch den Tag und bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden kannst Du wie gewohnt unser Kontaktformular verwenden. Außerdem findest Du uns auch in diesem Jahr auf Facebook, Twitter, Instagram und YouTube, und für Fragen steht Dir zudem unser Twitter-Hashtag #FragMST zur Verfügung. Los geht’s!



Hier gibt es unseren Liveticker vom Dienstag noch einmal zum Nachlesen!