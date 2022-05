Formel-1-Liveticker: Kurzfristige DRS-Anpassung in Miami

Auch ohne Ferrari-Hilfe: Ilott wieder bei Alfa Romeo

Der frühere Ferrari-Junior Callum Ilott ist wieder im Formel-1-Fahrerlager aufgetaucht, und das bei Alfa Romeo, wo er zu Ferrari-Zeiten bereits als Test- und Ersatzfahrer aktiv gewesen war. In Miami ist Ilott in gleicher Rolle tätig, dieses Mal allerdings nicht mehr von Ferrari darauf angesetzt. "Er gehört einfach zu uns", meint Teamchef Frederic Vasseur auf Nachfrage.



Ilott werde in der Saison 2022 punktuell als Ersatzfahrer vor Ort sein, wann immer Robert Kubica aufgrund anderweitiger Verpflichtungen nicht aktiv sein könne – wie zum Beispiel am aktuellen Wochenende, wo Kubica in der Langstrecken-WM (WEC) in Spa fährt. "Wir brauchen da auch gar keinen Vertrag dafür", sagt Vasseur weiter. "Callum gehört schließlich zur Familie."



Dabei hat sich der Brite für 2022 eigentlich ganz anders orientiert: Ilott fährt in der IndyCar-Serie in den USA und verfolgt im Moment keine Formel-1-Pläne. "Ich suche zumindest nicht aktiv nach einem Platz. Bei den IndyCars habe ich eine gute Laufbahn vor mir, aber wenn sich was ergibt [in der Formel 1], dann gut."