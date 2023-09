Formel-1-Liveticker: Lance Stroll dementiert Gerüchte über Suzuka-Aus

Eure Meinung: Strafen in der Formel 1

Gestern hatten wir die Diskussion über Strafen und deren Auswirkungen, weil weder Sergio Perez in Singapur noch Lewis Hamilton in Monza durch ihre Fünf-Sekunden-Strafen irgendetwas verloren hatten, obwohl sie das Rennen eines anderen Piloten versaut hatten. Ich hatte Platzstrafen in den Raum geworfen und euch nach eurer Meinung gefragt. Viele haben sich gemeldet, und ich möchte eine Auswahl hier an dieser Stelle wiedergeben.



Nicht wenige hielten das für eine gute Idee, allerdings gibt es auch andere Vorschläge: Kevin hat sich von der DTM inspirieren lassen und schlägt eine Penalty-Zone vor, die durchfahren werden muss. "Das würde direkt auf der Strecke passieren, man muss nichts mehr vergleichen und ausrechnen, was Positionen und Boxenstopps angeht und, das ist für mich das Wichtigste, der Fahrer muss die Personen potenziell wieder angreifen, was es spannender machen würde", schreibt er.



Olaf findet hingegen, dass sich der Verursacher hinter den Geschädigten zurückfallen lassen sollte - ist dieser dabei ausgeschieden, dann müsste er ans Ende des Feldes. Somit hätte sich Perez in Singapur hinter Albon einsortieren müssen und Hamilton in Monza hinter Piastri. "Wenn das auf der Strecke zu gefährlich ist, muss der Fahrer halt an der Box warten bis der andere ( oder der letzte ) Fahrer die Ziel- oder SC-Linie passiert hat."



Ingo würde einfach wieder auf Durchfahrtsstrafen und Stop-&-Go-Strafen zurückgreifen, die früher deutlich häufiger zur Anwendung kamen, während Jörg knallhart wäre: "Wenn du wie Perez jemanden aus dem Rennen bzw. Punkten beförderst, schwarze Flagge, raus, fertig!"