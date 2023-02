Formel-1-Liveticker: Läuft Mercedes die WM-Chance schon davon?

Vowles: Williams-Comeback braucht Zeit

James Vowles hat nichts mehr mit Mercedes am Hut, er hat sich im Winter in Richtung Williams verabschiedet - und muss dort nun erst einmal Aufbauarbeit leisten. "Ich habe den Vorteil, dass ich [bei Mercedes] in einer Organisation war, in der man, wenn man etwas brauchte, darum bat und es auch bekam", so Vowles.



"Wir hatten alles, was man sich nur vorstellen konnte", blickt er auf seine Zeit in Brackley zurück und erklärt: "Das ist ein krasser Gegensatz zu meiner jetzigen Situation, vor allem in einem Umfeld, in dem die Kosten gedeckelt sind."



