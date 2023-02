Formel-1-Liveticker: Launches McLaren & Aston, Shakedown Williams & Alpine

Piastri: Ein Formel-1-Team ist viel größer!

Der Australier hat über die Unterschiede zwischen Formel 2 und Formel 1 gesprochen - abgesehen vom Auto natürlich. "In den Nachwuchskategorien gibt es natürlich viel weniger Leute [in einem Team]", erklärt er. Zwar sei er in der Formel 2 für Prema und damit bereits für eines der größeren Teams gefahren.



"Aber selbst das ist ziemlich klein im Vergleich zu einem Formel-1-Team", betont er und erklärt: "Ich denke, dass es eine große Verantwortung ist, einer von zwei Fahrern in einem Team von 700 oder 800 Leuten zu sein, das wir hier haben." In der Formel 2 seien es nämlich nur um die 30 gewesen.