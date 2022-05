Formel-1-Liveticker: Leclerc erwartet "Überraschungen" in Monaco

Krack: In Spanien "aus der Balance geworfen"

Aston Martin dürfte eher nicht dabei sein, wenn es am Sonntag um den Sieg geht. In Barcelona schieden beide Piloten in Q1 aus. Teamchef Mike Krack erklärt: "Es war heißer als erwartet. Das hat uns aus der Balance geworfen."



"Das Mittelfeld liegt von P7 bis P15 so dicht beisammen. Wenn du einen kleinen Fehler machst oder ein kleines Problem hast, bist du sofort weg. Läuft alles glatt, ziehst du in Q3 ein, gewöhnst dich weiter ans Auto, dann sieht die Welt ganz anders aus", so Krack.



"Wir hatten zwei, drei kleinere Probleme am Auto - und dadurch etwas mehr Übersteuern als vorhergesagt. Das hat uns auf dem falschen Fuß erwischt", gesteht er. Könnte also sein, dass es in Monaco etwas besser läuft.



Aber aktuell wären für Aston Martin bereits Punkte ein kleiner Erfolg.