Formel-1-Liveticker: Leclerc nach Frankreich-Fehler in der Kritik

Ungarn: Warum Tsunoda optimistisch ist

Seit inzwischen vier Rennen ist AlphaTauri ohne WM-Punkte. Das war der Scuderia zuletzt in der Saison 2018 passiert, als man noch den Namen Toro Rosso trug. Yuki Tsunoda hofft, dass diese schwarze Serie in Budapest ein Ende finden wird.



"Es gibt mittelschnelle und auch langsame Kurven", erklärt er. Und gerade in den langsamen Kurven sei man in diesem Jahr ziemlich gut gewesen. "Zum Beispiel in Aserbaidschan haben wir gut performt", erinnert er.



Tatsächlich holte Pierre Gasly in Baku mit P5 das bislang beste Saisonergebnis für AlphaTauri. In Ungarn wäre man am Wochenende wohl auch mit etwas weniger zufrieden. Die Hauptsache ist, dass endlich einmal wieder Punkte herausspringen ...