Formel-1-Liveticker: Leclerc schreibt die WM noch nicht ab

Treffen bezüglich Porpoising geplant

Das Thema schlug am Wochenende wieder hohe Wellen. Es ging so weit, dass Mercedes-Teamchef Toto Wolff einigen Gegner vorwarf, "erbärmlich" und "hinterhältig" zu sein.



Laut Informationen der globalen Edition von 'Motorsport.com' soll es nun noch vor dem britischen Grand Prix zu einem Treffen der Formel-1-Technikchefs kommen.



Schon in dieser Woche soll das Meeting, an dem auch Nikolas Tombazis von der FIA teilnehmen wird, stattfinden. Schauen wir mal, was am Ende dabei herauskommt.



Und ob in Silverstone dann auch wieder so hitzig diskutiert wird ...