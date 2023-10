Formel-1-Liveticker: Der Trainingsfreitag in Mexiko

Guter Sommer

Pierre Gasly und Alpine nähern sich immer mehr der Topform an. Durch den erfreulichen sechsten Platz nach den Disqualifikationen für Charles Leclerc und Lewis Hamilton konnte der Franzose nicht nur wichtige Punkte für das Team sammeln, sondern auch den Sprung vorbei an seinem Teamkollegen Esteban Ocon in der Fahrerwertung machen.



In der FIA-Pressekonferenz sprach Gasly darüber, wie die wichtigen Schritte gekommen sind, die das Team und er bis zum jetzigen Zeitpunkt gemacht haben:



"Ich muss sagen, dass ich in der ersten Saisonhälfte nur selten das Gefühl hatte, das wir zum Beispiel in Austin hatten, wo wir das Eindruck hatten, dass alles optimal war und wir definitiv nichts liegen gelassen haben. Ich glaube, es gab ein bisschen mehr Unbekanntes und ein gegenseitiges Kennenlernen im Team, ein Verständnis für das Feedback des Autos, eine Art Aufbau der Beziehung zum Team, und seit wir aus der Sommerpause zurück sind, scheint alles ein bisschen besser zu funktionieren."



Auch die Aussichten für dieses Wochenende hat Gasly in der Pressekonferenz zusammengefasst:



"Ich denke, es ist so ziemlich das Gleiche, was wir letztes Wochenende gesehen haben. Wir scheinen nicht ganz bei den Jungs vor uns zu sein, wie Mercedes, Ferrari, McLaren und Red Bull. Wir sind nicht weit von Aston entfernt und können direkt vor ihnen sein, wenn sie es nicht richtig hinbekommen, so wie in Austin, also denke ich, dass das unser Hauptkonkurrent sein wird. Wenn wir bis zum Ende des Jahres ein paar Mal mit Fernando kämpfen können, wäre das eine gute Leistung und dann müssen wir die Chancen nutzen."