Formel-1-Liveticker: Hamilton lässt den Kopf nicht hängen

Hamilton: Schlechtester Saisonstart seit 2009

Wo wir gerade bei Hamilton sind: Der erlebte in diesem Jahr den zweitschlechtesten Saisonstart seiner inzwischen 16-jährigen Formel-1-Karriere. Noch mieser lief es für ihn lediglich zu Beginn der Saison 2009.



Damals starte Hamilton sogar komplett ohne Podium in den ersten vier Rennen in die Saison. In diesem Jahr war es immerhin eins, in den anderen 14 Jahren aber immer mindestens zwei.



Zudem startete er zum ersten Mal seit 2016 ohne einen Sieg in den ersten vier Rennen in eine Saison. Harte Zeiten.