Formel-1-Liveticker: Leclerc will 24 Stunden von Le Mans fahren

Heute vor 57 Jahren ...

... gab es eine der chaotischsten ersten Rennrunden in der Formel-1-Geschichte. Beim Großen Preis von Belgien 1966 in Spa waren nach der ersten Runde nur noch sieben Autos im Rennen!



Am Ende gewann John Surtees für Ferrari ein Rennen, bei dem lediglich fünf Fahrer die Zielflagge sahen. Der spätere Weltmeister Jack Brabham wurde mit zwei Runden Rüststand Vierter.



Obwohl Brabham bereits im ersten Rennen des Jahres ausgefallen war und auch beim zweiten Saisonlauf in Spa wieder das Podium verpasste, wurde er am Ende des Jahres Weltmeister.



Foto: LAT

Alberto Ascari (1952): Der erste Fall in der Geschichte ist gleich ein kleiner Sonderfall. Denn der Italiener tritt zum ersten Rennen in der Schweiz gar nicht an! Beim Indy 500, das damals zur WM zählt, fällt er beim zweiten Saisonlauf auch noch aus. Die restlichen sechs Rennen gewinnt Ascari aber allesamt, was locker zum Titel reicht.