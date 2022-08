Formel-1-Liveticker: Leclerc wollte gar nicht an die Box kommen

McLaren: Viel schlimmer geht es nicht mehr ...

Nullnummer in Spa und ausgerechnet jetzt kommt Zandvoort. "Es war in der vergangenen Saison unsere schlechteste Saison", erinnert sich Norris und erklärt: "Ich hoffe daher, dass das in diesem Jahr nicht der Fall ist ..."



Was dem Briten Hoffnung macht: "Einige Probleme, die wir in den vergangenen Jahren hatten, sind in diesem Jahr nicht so offensichtlich. Dafür haben wir aber andere Probleme. Wir werden also sehen."



Immerhin: "Viel schlimmer als an diesem Wochenende kann es nicht werden", so Norris. In der WM liegt McLaren im Kampf um P4 jetzt bereits 20 Zähler hinter Alpine, die in Belgien ihr bestes Saisonergebnis holten.