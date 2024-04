Formel-1-Liveticker: Leclerc wünscht sich Updates für langsame Bereiche

Auf der Suche nach Lösungen

Oscar Piastri hatte ein zweigeteiltes Wochenende. In den Qualifying-Sessions zu Sprint und Hauptrennen war er immer recht nah an Teamkollege Lando Norris dran, in den Rennen selbst musste er dann aber immer wieder abreißen lassen.



Sky-Experte Nico Rosberg hat sich da so seine Gedanken zu gemacht:



"Irgendwas hat er noch nicht ganz im Griff. Es ist auch sehr schwierig. Du bekommst vorher von den Ingenieuren eine ganz akkurate Streckenkarte. Da gibt es so viele Faktoren: Du verschleißt den Hinterreifen auf der Bremse. Dann musst du die Bremsbalance immer weiter nach vorne machen, bis du die Vorderräder immer blockierst. Dann verschleißt du die Reifen bei der Traktion am Kurvenausgang aus den Spitzkehren. Und dann noch, wo die größte Last ist, in den schnellen Kurven, wenn du ganz schwer auf den Hinterreifen liegst. Es gibt verschiedene Faktoren, und das hat er teilweise noch überhaupt nicht im Griff."



Gleichzeitig ist Rosberg aber auch wichtig gewesen, dass man die Kirche im Dorf lässt in Bezug auf den Australier, der noch immer erst in seinem zweiten Formel-1-Jahr ist:



"Man darf nicht vergessen, er hatte jetzt super Rennen, gerade am Anfang der Saison. Man darf auch nicht unterschätzen, dass der Lando hier absolute Weltspitze war. Der ist ein zukünftiger Weltmeister, gerade, wie er heute gefahren ist. Extraklasse. Der Vergleich ist hart für Oscar. Er ist auch erst im zweiten Jahr, zum ersten Mal auf der Strecke hier. Der macht das schon gut, wir müssen ihm da auch ein bisschen Zeit geben."