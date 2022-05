Formel-1-Liveticker: Letzter Grand Prix von Monaco der Formel 1?

Viel Verständnis bei den Beteiligten

"So nass war es noch nie", funkt Mick Schumacher aus dem Cockpit. Und Red-Bull-Teamchef Christian Horner meint bei 'Sky', der Abbruch sei genau richtig, weil es zu nass für den Start gewesen sei.



Die Fahrer haben ihre Fahrzeuge in der Box abgestellt und sind ausgestiegen. Es gibt noch keine Information darüber, wann die Rennleitung den nächsten Startversuch wagen will.



Weitere Informationen im Session-Liveticker abrufen!



Übrigens: In Indianapolis ist das Wetter toll. Warum ich das erwähne? Pete Fink und ich, Stefan Ehlen, berichten ab 18:15 im YouTube-Watchalong-Livestream von legendären Indy 500. Und dieses Rennen läuft heute Abend garantiert! Also gerne mitfiebern zum Abschluss des Motorsport-Wochenendes!