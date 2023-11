Formel-1-Liveticker: Der Testtag in Abu Dhabi

Gruß von Race Control

Wie immer gibt es auf der offiziellen Timingpage für uns Medienvertreter einen finalen Gruß von Race Control, wenn die Formel 1 endgültig in den Winterschlaf geht und diesen möchte ich euch nicht vorenthalten:



"RACE CONTROL SIGNING OFF - ENJOY THE WINTER BREAK, SEE YOU IN 2024"



Eine verdiente Pause für alle Beteiligten steht an, die Saison war lang und anstrengend und den Akku zu laden vor der Mammutsaison 2024 wird wichtiger denn je sein.



24 Rennen stehen an. Wo und wann? Könnt ihr hier im Kalender nachschauen!